Почти 100 российских туристов застряли на китайской таможне у Благовещенска

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Около 100 граждан России ожидают возвращения в страну на китайской таможне у Благовещенска. Об этом сообщается на сайте Минэка Амурской области.

"В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск – Хэйхэ 4 ноября остается непростой", – говорится в сообщении.

Сейчас туристы находятся в округе Хэйхэ. В субботу, 4 ноября, для их перевозки планируют выделить судно на воздушной подушке. Позже для целей планируют выделить еще одно транспортное средство.

В ведомстве призвали россиян продолжать поддерживать связь с турагентствами для размещения в отелях. Только собирающимся в Хэйхэ посоветовали не посещать регион без необходимости.

До этого в Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове Аскольда. Ребята не могли покинуть остров из-за плохих погодных условий. Они проживали в щитовых теплых домах, которые способны выдержать условия штормовой погоды.

