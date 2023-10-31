Потерявшиеся в районе перевала Дятлова туристы вышли на связь с деревенского таксофона

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Потерявшаяся во время сплава по реке в районе перевала Дятлова группа туристов вышла на связь с организатором похода с помощью деревенского таксофона. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Судьба группы туристов из пяти человек, пропавших накануне в Ивдельском районе Свердловской области, действительно стала известна. Двое из них, преодолев пешком порядка 30 километров, сумели дойти до поселка Вижай. Выбравшиеся из тайги туристы с деревенского таксофона позвонили человеку, который должен был их встречать", – передает "Газета.ру" слова начальника пресс-службы ведомства.

Горелых добавил, что туристов пытались отговорить от похода из-за появившейся на реке ледяной крошки. Однако они проигнорировали предупреждение.

По его словам, компания проплыла порядка 15 километров от поселка Тохты, после чего застряла на реке. В это время вода уже замерзла. Двое туристов решили дойти до Вижая, чтобы оповестить родных и вызвать спасателей. При этом трое остались в лагере.

"Они живы, по крайне мере так утверждают вышедшие из леса. В ближайшее время за оставшимися в тайге туристами отправится группа спасателей, чтобы доставить их на большую землю", – заявил представитель МВД региона.

Горелых уточнил, что в настоящее время правоохранители занимаются выяснением точных обстоятельств неудачного похода.

Немногим ранее Горелых заявил, что во время сплава по реке Вижай на Урале пропали 35-летний руководитель коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай и четыре логиста из того же города – 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин. По его словам, правоохранителями и спасателями были организованы поиски.

Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова