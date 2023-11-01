Turkish Airlines устранила сбой в системе резервации рейсов

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Авиакомпания Turkish Airlines устранила неполадки в системе резервации рейсов. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил представитель перевозчика, речи об атаке хакеров не идет.

В генеральном консульстве РФ в Стамбуле, в свою очередь, рассказали, что обращений от россиян в связи с проблемами с рейсами в аэропорту не поступало.

В среду, 1 ноября, Turkish Airlines на фоне системной технической проблемы отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19:00 до 20:00. Как уточнял представитель авиакомпании Яхья Устюн, неполадки были вызваны проблемами в сетевой инфраструктуре.

Позже авиакомпания информировала, что начала устранять сбой. Гендиректор перевозчика Биляль Экши принес извинения пассажирам, которым доставила неудобства эта проблема.

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