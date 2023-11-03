Эксперты назвали самые необычные места для отдыха в ноябрьские праздники

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Аналитики назвали Калмыкию, Ингушетию и Мурманск самыми необычными местами для поездки во время ноябрьских праздников. Об этом со ссылкой на исследование одного из сервисов по планированию путешествий пишет RT.

В центре российского буддизма, Калмыкии, эксперты советуют посетить пагоду Семи дней, Золотую обитель Будды, а также Национальный музей региона. Средняя стоимость номера в отеле составит 2 800 рублей за день.

"Погода идеально подойдет для долгих прогулок: столбик термометра держится на отметке 5 градусов", – отметили эксперты.

На втором месте в топе оказалась Ингушетия. Стоимость номера в отеле за сутки составит 3 000 рублей, а температура в начале ноября будет держаться на уровне 7 градусов. Здесь аналитики предлагают посмотреть старинные башенные комплексы. Один из них, Вовнушки, состоит из двух четырехъярусных замков.

На третьем месте оказался Мурманск, где можно отведать арктическую кухню, порыбачить, покататься на собачьей упряжке, увидеть китов и даже с большой вероятностью застать полярное сияние. Стоимость отеля аналитики оценили в 3 400 рублей в день.

Среди зарубежных мест они выделили узбекский Самарканд, киргизский Бишкек и индийский Дели.

"В Самарканде стоит посетить мавзолеи Гур-Эмир и Шахи Зинда, в Киргизии – озеро Иссык-Куль, а в Дели – красный форт, Кашмирские ворота и рынок специй с 400-летней историей", – заключили аналитики.

Эксперты одного из сервисов по онлайн-бронированию жилья рассказали "Газете.ру", что самыми недорогими местами для поездок в это время являются Ессентуки, Воронеж и Пятигорск.

"Стоимость посуточной аренды на праздники здесь не превышает 2 300 рублей за сутки", – отметили они.

Также в десятку самых недорогих городов вошли Светлогорск, Адлер, Екатеринбург, Петрозаводск, Краснодар, Рязань и Калининград. Цена аренды здесь составляет менее 3 000 рублей, считают эксперты.

Они рассказали, что в ноябре цены ниже летних месяцев на 30–40%, а по сравнению с октябрем разница составляет от 10 до 20%. Сильнее всего цены упали в Светлогорске, Воронеже и Пятигорске. Однако в Краснодаре, Петрозаводске, Рязани и Калининграде цены даже выросли, уточнили аналитики.

По количеству бронирований на ноябрьские праздники лидером у жителей России стал Санкт-Петербург. За ним идут Москва, Казань, Нижний Новгород и Минск. В среднем по стране суточная аренда на праздники составила 3 733 рубля.

"По сравнению с прошлогодними праздниками цены выросли на 15%", – заключили они.

Ранее стало известно, что столичные гостиницы забронированы на 70% в период длинных ноябрьских выходных. Чаще всего люди выбирают гостиницы категорий "три звезды" и "четыре звезды", их номерной фонд забронирован на 75%.

Москва стала самым популярным направлением для отдыха на ноябрьские праздники