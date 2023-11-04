Рейсы в Москву и Петербург стали самыми популярными на ноябрьские праздники

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Авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи стали наиболее популярными направлениями для путешествий на ноябрьские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса путешествий Tutu.

Оказалось, что среди всех перелетов в эти даты внутри России около 18,5% бронирований приходится на полеты в Москву, 8,6% – на Петербург, 8,2% – на Сочи.

В пятерку городов по популярности также вошли Калининград и Минеральные Воды. На эти города приходится на 4% бронирований на ноябрьские праздники.

Что касается перелетов из Москвы, то в топ популярных направлений вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Казань. Из Петербурга россияне в основном планируют путешествовать в Москву, Сочи, Калининград, Мурманск и Минводы.

Ранее эксперты назвали самые необычные места для отдыха в ноябрьские праздники. В этот список вошли Калмыкия, Ингушетия и Мурманск. Среди зарубежных мест они выделили узбекский Самарканд, киргизский Бишкек и индийский Дели.