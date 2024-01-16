Турэксперт предупредила об антисанитарии в Таиланде

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Таиланд является популярным курортным направлением, но в определенных районах или на пляжах туристы могут столкнуться с антисанитарией. Также кому-то не понравится обилие запахов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы и тревел-блогера Наталию Ансталь.

По ее словам, помимо моря и цветов, там преобладают ароматы дуриана на рынках, специй, используемых в пище. Туристов также может разочаровать местная кухня, богатая экзотическими и очень острыми блюдами, подчеркнула эксперт.

Ансталь напомнила, что Таиланд, как и любая азиатская страна, специфичен. Например, путешественников может отпугнуть отношение местных жителей, которые думают, что они всегда правы, а туристы нет.

Ранее сообщалось, что Таиланд не будет вводить ограничения для российских туристов на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В государстве принимают превентивные меры, уточнял посол королевства в Москве Сасиват Вонгсинсават.

Между тем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли в лидеры по спросу среди российских туристов на новогодние праздники. При этом популярный годом ранее Египет потерял свои позиции.

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