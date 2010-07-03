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Общество

10:58

Более половины выпускников сочли себя неготовыми к ЕГЭ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более половины выпускников российских школ оказались не готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает газета "Известия".

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Maximum Education, 52% учеников 11-х классов пока оценивают свои знания на тройку, только 1% учащихся поставил себе максимальный балл. Выпускники планируют плодотворно позаниматься во время зимних каникул.

Как отмечают в Рособрнадзоре, ожидания школьников пессимистичны, потому что с прошлого года сократилось число тех, кто не прошел аттестацию, и увеличилось количество стобалльных результатов. Эксперты связывают переживания учеников с усилением конкуренции за бюджетные места в высших учебных заведениях.

Директор Научно-исследовательского центра анализа образовательных данных ФИРО Евгений Малеванов рассказал изданию, что школьники слишком сильно боятся будущего экзамена, однако картина более оптимистичная – на экзамене по русскому языку оценку выше тройки получает большинство выпускников.

Ранее стало известно о возможности сдавать ЕГЭ онлайн. При этом в Рособрнадзоре отметили, что технологию удаленной сдачи экзамена не планируют вводить в ближайшие два года. Как отмечалось, технологии и современные разработки активно внедряются в механизм проведения ЕГЭ. Например, часть школ уже получает задания по интернету с помощью защищенного канала связи. В будущем году к тестированию этого формата может перейти примерно половина регионов России.

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