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Общество

12:52

Цифровые школьные аттестаты появятся в 2021 году – Минкомсвязь

общество образование

Фото: depositphotos/Goodluz

Цифровые аттестаты о среднем образовании планируют ввести в оборот в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи РФ Олега Качанова.

"Вообще это было в планах на 2020 год. Если говорить о фактической реализации, то, скорее, это будет 2021 год, потому что там в первую очередь необходимо будет менять нормативку (нормативно-правовые акты. – Прим. ред.)", – заявил специалист.

По словам Качанова, главным показателем получения образования останется реестровая запись о выдаче аттестата. При этом можно будет свободно получить бумажную версию документа. Аналогичную схему могут применить к сертификатам о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Дополнительно обсуждается возможность оцифровки дипломов о высшем образовании. По мнению Олега Качанова, возможность подделки документов будет "практически исключена" благодаря созданию цифровой базы данных.

Ранее в Госдуме предложили улучшить систему оценок результатов школьников, а не отменять экзамены. По мнению замглавы комитета по образованию и науке Олега Смолина, ученики больше страдают от формализации образования, чем непосредственно от аттестаций.

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