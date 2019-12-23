Школьники Москвы смогут сдать предпрофессиональный экзамен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичным старшеклассникам предложат сдать предпрофессиональный экзамен. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства города.

"Все учащиеся 11-х классов могут подать заявление на участие в предпрофессиональном экзамене. Он покажет, насколько учащиеся столичных школ преуспели в выбранной профессии, а также даст возможность заработать дополнительные баллы к баллам ЕГЭ", – указано в сообщении.

Предпрофессиональный экзамен проведут с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Организаторы предусмотрели две части – теоретическую и практическую. Сначала школьникам предстоит ответить на вопросы проверочного задания, а потом, на базе партнеров проекта, решить прикладные задачи.

Для участия в экзамене старшеклассникам необходимо до 10 января 2020 года подать в школу согласие на обработку персональных данных и соответствующее заявление (образцы размещены на сайте Московского центра качества образования). В заявке требуется указать вуз и направление подготовки для практической части экзамена.

Высокие результаты предпрофессионального экзамена гарантируют до 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ, что актуально для поступления. При этом действовать поощрение будет лишь в тех высших учебных заведениях, которые являются партнерами экзаменационного проекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как формируется бюджет московских школ и детских садов. По словам мэра, сумма затрат на обеспечение работы образовательного учреждения зависит от количества детей. При этом в новом году размер нормативных расходов вырастет на 10-15 тысяч рублей.

