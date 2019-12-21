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Общество

14:37

Стали известны результаты итогового сочинения школьников

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опубликованы результаты итогового сочинения, которое школьники написали 4 декабря. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Узнать их можно в образовательном учреждении или на портале mos.ru. с помощью ввода кода из уведомления об экзамене и номера документа, указанного при регистрации.

Отмечается, что итоговое сочинение написали свыше 63 тысяч учеников, среди которых более 100 – итоговое изложение. Старшеклассникам были предложены пять тем: "Согласны ли Вы с убеждением автора романа "Война и мир", что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?", "Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?", "Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла — сердце человека?", "Считаете ли Вы смирение добродетелью?" и "Что мешает взаимопониманию между любящими?". На ответ им отводилось 55 минут.

Уточняется, что те, кто не явился на итоговое сочинение по уважительной причине, смогут его написать 5 февраля и 6 мая.

Результаты же работ будут относиться к индивидуальным достижениям абитуриентов, за которые вуз вправе будет начислить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении.

Ранее сообщалось, что более половины школьников сочли себя неготовыми к сдаче единого государственного экзамена. Лишь 1% учащихся оценил свои знания на максимальный балл.

Больше половины российских школьников сказали, что не готовы к ЕГЭ

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