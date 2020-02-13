Власти Москвы объяснили ситуацию с закрытием школ на карантин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные школы самостоятельно принимают решение о закрытии на карантин классов, где доля заболевших ОРВИ и гриппом учеников составляет 25%, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что в городе не превышен эпидемиологический порог.

"Но существуют отдельные классы, параллели в школах, в которых 25% детей отсутствуют по болезни. Тогда каждая школа самостоятельно принимает решения о закрытии класса или параллели. В основном это 1–8 классы, в старших классах это единичные случаи", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

Заммэра отметила, что уровень заболеваемости среди детей снижается. Детские сады в городе на карантин не закрываются, добавила Ракова.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о необходимости использовать медицинские маски для защиты от гриппа и ОРВИ. В ведомстве отметили, что вирусы гриппа передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем.

Специалисты отмечают, что использование маски предотвращает попадание вирусов в организм здорового человека. В частности, в пресс-службе указали на необходимость надевать маску, когда осуществляется уход за больным гриппом человеком.

Кроме того, нужно носить маску в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом. Специалисты напомнили, что маски – одноразовые, использовать их можно только один раз, меняя каждые три часа или чаще.