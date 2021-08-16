Суд оштрафовал главреда Baza за повторное нарушение правил митинга

14:50
Фото: facebook.com/nmogutin
Савеловский суд Москвы оштрафовал главного редактора телеграм-канала Baza Никиту Могутина на 180 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации или проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 16 августа Могутин Н. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 180 000 рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнил Могутин, речь идет о митинге, который состоялся 23 апреля в Москве. На нем он присутствовал в качестве журналиста, освещал событие и выпустил по его итогам ролик.
Отмечается, что главред Baza собирается обжаловать решение суда.
Ранее Преображенский суд Москвы признал виновной бывшего юриста ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь в нарушении санитарных норм в ходе январской несанкционированной протестной акции.
Соболь признали виновной в том, что она в социальных сетях призывала граждан выйти на несогласованную протестную акцию, на которой создался высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Вину она не признала. В рамках процесса были допрошены полицейские, участники митинга, врачи, а также к делу были приобщены показания замглавы столичного управления Роспотребнадзора.
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