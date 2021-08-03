Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм

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Преображенский суд Москвы признал виновной бывшего юриста ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь в нарушении санитарных норм в ходе январской несанкционированной протестной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 236 УК РФ, и назначить наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев", – сказали в суде.

Соболь признали виновной в том, что она в социальных сетях призывала граждан выйти на несогласованную протестную акцию, на которой создался высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Вину она не признала. В рамках процесса были допрошены полицейские, участники митинга, врачи, а также к делу были приобщены показания замглавы столичного управления Роспотребнадзора.

В соответствии с приговором Соболь не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00, участвовать в митингах и выезжать за пределы территории своего муниципалитета.

"Контролировать мое ограничение свободы у меня будут с помощью браслета на ноге и специального устройства. Если выявят нарушение, то наказание могут ужесточить", – прокомментировала приговор Соболь.

Накануне Преображенский суд столицы оштрафовал Дани Акеля на 100 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве.

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных мероприятий создали угрозу распространения коронавируса. В столице среди участников акции на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них COVID-19.