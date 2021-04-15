Суд в Москве приговорил юриста ФБК Соболь условно к исправительным работам

11:07
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Мировой суд в Москве признал виновной юриста ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь в незаконном проникновении в чужую квартиру и назначил наказание в виде исправительных работ условно. Об этом сообщает ТАСС.
"Соболь Любовь Эдуардовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 139 УК РФ, назначить исправительные работы на год с удержанием 10% дохода. На основании статьи 73 считать наказание условным с испытательным сроком 1 год", – зачитала приговор судья Инна Шилободина.
Заседание по делу Соболь проходило в Перовском районном суде Москвы. Сторона гособвинения запрашивала для подсудимой наказание в виде исправительных работ. При этом уточнялось, что в этом случае также должно применяться мера удержания 20% дохода.
На минувшей неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.
По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей пыталась проникнуть в квартиру пожилой москвички в форме сотрудников Роспотребнадзора. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ.
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