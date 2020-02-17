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Происшествия

13:17

Суд взыскал в пользу метро 311 тыс рублей с Соболь и Албурова из-за акции 3 августа

суды происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С организаторов несогласованной акции, которая прошла в столице 3 августа, Любови Соболь и Георгия Албурова Симоновский районный суд взыскал 311 тысяч рублей по иску метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил исковые требования к Соболь и Албурову, взыскал с них 311 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгортранс подал в суд на организаторов несогласованной акции в Москве, исковое заявление поступило 16 августа. Компания-перевозчик настаивала на возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей.

В начале осени Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск Мосгортранса. По решению суда с ответчиков постановили взыскать 1 миллион 218 тысяч 591 рубль.

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