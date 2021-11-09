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Политика

01:11

Минюст РФ внес советский фильм 1973 года в список экстремистских материалов

политика

Фото: depositphotos/zhuravlevab

Министерство юстиций России внесло в список экстремистских материалов советский пропагандистский фильм 1973 года "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Указывается, что черно-белый фильм был выпущен Центральной киностудией документальных фильмов, однако картина считается псевдодокументальной, она не демонстрировалась в широком прокате.

Продолжительность фильма от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд. Картина начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты...".

Решение о запрете было принято Сыктывкарским городским судом в июле текущего года. Данный фильм стал 5 218-м по счету материалом, признанным в России экстремистским.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов пять человек, среди которых адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

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