Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность неправительственной организации International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство за права человека"), заявили в пресс-службе ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights… Королевство Бельгия", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Генпрокуратура проинформировала Минюст о принятом решении. В дальнейшем International Partnership for Human Rights внесут в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Ранее Минюст включил в данный перечень НПО "Проект Медиа" (Project Media, Inc, США). Сейчас в списке числится 41 организация.
Участвовать в работе иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, россиянам запрещено. Соответствующий закон в июне этого года подписал президент РФ Владимир Путин. Под запрет подпадают граждане РФ, лица без гражданства, постоянно проживающие в России, и российские юридические лица.
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