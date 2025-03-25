Почти 5 тысяч лиц из списка террористов Росфинмониторинга объявлены в розыск

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Следователи объявили в розыск 4 899 лиц, которые находятся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что все разыскиваемые подозреваются или обвиняются по различным статьям Уголовного кодекса. Всего же в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга находятся 16 893 физических лица.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который в июне прошлого года дал своим подчиненным приказ об обстреле пляжа в Севастополе.

Помимо этого, правоохранители установили организаторов атак БПЛА на Курскую область и другие российские регионы. Среди них оказался начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).