Предприниматель Борис Зимин объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Правоохранительные органы РФ объявили в международный розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в России иноагентом). Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

"Борис Зимин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), и объявлен в международный розыск", – заявили в пресс-службе суда.

МВД требует для него заочного ареста.

Заседание назначено на 11 января в 10:30 по московскому времени.

Зимин родился 24 ноября 1968 года в Москве. С 2004 года он проживал в Лондоне, а затем переехал в США.

С 2011 года являлся публичным спонсором политика Алексея Навального, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, и Фонда борьбы с коррупцией.

В августе 2020 года во время протестов в Белоруссии Борис Зимин направлял средства в фонд солидарности Belarus Solidarity Foundation. В феврале 2022 года присоединился к Антивоенному комитету России.

Минюст внес общественного деятеля в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в сентябре прошлого года.

Ранее МВД РФ включило в базу розыска российского коллекционера и галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом). Также в декабре в розыск объявили российского блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом).

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