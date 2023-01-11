Потерпевший по делу предпринимателя Бориса Зимина оценил ущерб в 4 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Борис Зимин признан иноагентом на территории РФ)

Потерпевшая сторона по делу предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом) оценила ущерб в 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, которые обозначили в Тверском районном суде Москвы.

"В материалах дела содержится иск потерпевшего Бенедикта Соботки на 4 миллиарда рублей", – поделилась судья.

Зимина объявили в международный розыск 9 января. Предпринимателю предъявили обвинения по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В свою очередь, МВД попросило заочно арестовать общественного деятеля.

Сам Зимин назвал заведенное на него дело политическим преследованием, мишурой, предлогом и маскировкой. По его словам, во время следствия правоохранители допустили серьезные нарушения.

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