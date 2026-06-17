Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще один дрон, который летел в сторону столицы утром в среду, 17 июня. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву началась в ночь на 17 июня. К текущему моменту сбито 20 дронов.

На этом фоне были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Внуково. В Росавиации объяснили, что меры объявлены для обеспечения безопасности полетов. Также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами авиагавань Домодедово.

