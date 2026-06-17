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17 июня, 10:48

Шоу-бизнес

Суд в США приговорил рэпера Mystikal к 20 годам тюрьмы за изнасилование

Фото: AP Photo/Rusty Costanza

Суд в США приговорил рэпера Mystikal (настоящее имя – Майкл Лоуренс Тайлер) к 20 годам тюрьмы за изнасилование, сообщает WBRZ 2.

Mystikal известен как исполнитель таких песен, как Shake Ya Ass и Move Bitch, кроме того, в 2003 году он получил номинацию премии Grammy в категории "Лучший рэп-альбом" и "Лучшее сольное рэп-исполнение".

Однако история успеха музыканта оказалась недолгой: в 2004 году он был осужден по делу об изнасиловании и после 6 лет тюрьмы был официально зарегистрирован как секс-преступник.

Как отмечает СМИ, в 2022 году Mystikal совершил преступление в своем доме в Луизиане. Изначально ему грозил пожизненный приговор, однако срок ограничили 20 годами из-за того, что он пошел на сделку со следствием о признании вины.

Ранее певец Смоки Робинсон стал фигурантом обвинения в многолетнем сексуальном насилии. Согласно поданному иску, эпизоды нападений преимущественно происходили в доме артиста в Чатсворте, штат Калифорния. По данным СМИ, одна из предполагаемых жертв подверглась нападениям не менее 23 раз в период с 2014 по 2020 год.

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