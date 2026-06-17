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17 июня, 10:42

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Роскачество: риск порчи кваса в бочке возрастает в жару

Россиянам рассказали, можно ли покупать разливной квас из бочек на улице

Фото: depositphotos/belchonock​

Продажа разливного кваса из бочек на улице требует строгого соблюдения принципов пищевой безопасности. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

В организации объяснили, что важно соблюдать температурный режим. Если бочка стоит на солнце в жару, то риск порчи напитка вырастает в несколько раз, поэтому она должна находиться в тени или под навесом.

Кроме того, большую роль играет состояние самой тары. Многоразовые бочки необходимо тщательно обрабатывать после каждой партии. На практике соблюдение этого правила не всегда можно проверить, однако при наличии ржавчины или грязи на бочке от покупки напитка лучше отказаться, уточнили в Роскачестве.

Сам квас нужно наливать в чистую одноразовую тару. Качественный напиток имеет прозрачный или слегка мутноватый цвет, приятный хлебный аромат без кислых или затхлых нот. Если квас пахнет уксусом, тиной или плесенью, то его употребление может вызвать проблемы со здоровьем.

При этом сам квас в бочках не изменился, изменились санитарные нормы и культура потребления: россияне стали покупать напитки в магазинах, отметил эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

С его слов, натуральный квас полезен и питателен, но чрезмерное его употребление нагружает эндокринную систему. При выборе напитка следует смотреть на этикетку, упаковку и срок годности, добавил Онищенко.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что садиться за руль после употребления кваса можно через 10–15 минут. Он пояснил, что напиток получается в результате естественного брожения, поэтому в нем есть следы этанола. Но его концентрация мала и не оказывает существенного влияния на психомоторные функции человека.

Нутрициолог объяснила, как выбрать качественный и натуральный квас

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