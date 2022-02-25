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происшествия

12:36

Глава Белгородской области сообщил о семи поврежденных снарядами домах

происшествиярегионы

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинскими снарядами повреждены семь домов. Их жители были переселены в гостиницы города.

"Будем помогать восстанавливать дома – ряд представителей белгородского бизнеса уже предложили свою помощь. Людей не бросим", – приводятся слова Гладкова на сайте правительства региона.

Он также отметил, что власти Белгородской области запросят помощь из федерального бюджета для восстановления поврежденного дорожного покрытия в регионе.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

В ходе столкновений три человека получили ранения при обстреле Белгородской области. Также из-за снарядов был уничтожен один жилой дом, повреждения получили восемь домов и одна машина. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Три человека пострадали из-за попадания снарядов в Белгородской области – СК

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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