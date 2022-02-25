Не менее 14 снарядов попали по Ростовской области с территории Украины – СК

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Фото: СК РФ
Не менее 14 снарядов попали по Ростовской области с территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ростовской области. В ходе заседания ему доложили, что по всем фактам попадания снарядов были открыты уголовные дела.
Уточнялось, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине.
Помимо прочего, свыше 22 тысяч человек были признаны потерпевшими из-за событий на Донбассе в период с 2014 года. При этом СК привлек к ответственности 180 представителей военного и политического руководства Украины.
Ранее три человека получили ранения при обстреле Белгородской области. Также из-за снарядов был уничтожен один жилой дом, повреждения получили восемь домов и одна машина.
До этого СК РФ возбудил два уголовных дела по фактам гибели и ранений мирных жителей в Донбассе. Уточнялось, что в результате обстрелов семь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения, один человек погиб.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Целью России на Украине является ее демилитаризация и денацификация – Песков
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