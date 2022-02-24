Путин назвал операцию на Украине вынужденной мерой

Фото: kremlin.ru
Военная спецоперация России на Украине является вынужденным шагом, который она не могла не совершить из-за возросших рисков собственной безопасности, заявил Владимир Путин.
"Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, – вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе", – сказал президент на встрече с представителями российских деловых кругов.
По словам Путина, многократно возросшие риски в сфере безопасности не оставили России возможности выбора иных средств реагирования. Он отметил, что многократные попытки достижения компромисса в рамках переговоров принесли нулевой результат.
"Я, честно говоря, даже удивлен: мы ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Повторю, это вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что непонятно, как наша страна существовала бы", – добавил президент России.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.
В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.
В МИД РФ заявили, что страны Запада сами отказались от диалога с Россией
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