Фото: СК РФ

Три человека получили ранения при обстреле Белгородской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По информации следователей, 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области ранения получили двое взрослых и один ребенок.

Также из-за снарядов был уничтожен один жилой дом, повреждения получили восемь домов и одна машина.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (часть 3 статья 30, пункты "а, "е" часть 2 статья 105 УК РФ).

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.

До этого СК РФ возбудил два уголовных дела по фактам гибели и ранений мирных жителей в Донбассе. Уточнялось, что в результате обстрелов семь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения, один человек погиб.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

