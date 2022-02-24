СК РФ возбудил два уголовных дела по фактам гибели и ранений жителей в Донбассе

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Следователи возбудили два уголовных дела по фактам гибели и ранений мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По информации следователей, 24 февраля украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы украинского министерства обороны, продолжили проводить массированные обстрелы территории республики, в том числе из тяжелых видов вооружения.

Так, в результате обстрелов семь мирных жителей ДНР получили ранения, один человек погиб.

По данным фактам было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ").

В настоящий момент расследование продолжается. СК РФ устанавливает украинских должностных лиц, которые были причастны к использованию запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует более 400 дел о военных преступлениях в Донбассе. Официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что расследования связаны с обстрелами городов и сел и гибелью мирного населения. По данным ведомства, погибли более 2,6 тысячи мирных жителей, еще 5,5 тысячи человек получили ранения.

До этого главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Владимиру Путину с просьбой обеспечить поддержание мира в республиках с помощью Вооруженных сил РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

