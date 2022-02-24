СК РФ возбудил два уголовных дела по фактам гибели и ранений жителей в Донбассе

19:31
Фото: ТАСС/AP Photo/Vadim Ghird
Следователи возбудили два уголовных дела по фактам гибели и ранений мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По информации следователей, 24 февраля украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы украинского министерства обороны, продолжили проводить массированные обстрелы территории республики, в том числе из тяжелых видов вооружения.
Так, в результате обстрелов семь мирных жителей ДНР получили ранения, один человек погиб.
По данным фактам было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ").
В настоящий момент расследование продолжается. СК РФ устанавливает украинских должностных лиц, которые были причастны к использованию запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных жителей Донбасса.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует более 400 дел о военных преступлениях в Донбассе. Официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что расследования связаны с обстрелами городов и сел и гибелью мирного населения. По данным ведомства, погибли более 2,6 тысячи мирных жителей, еще 5,5 тысячи человек получили ранения.
До этого главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Владимиру Путину с просьбой обеспечить поддержание мира в республиках с помощью Вооруженных сил РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.
В МИД РФ заявили, что страны Запада сами отказались от диалога с Россией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: