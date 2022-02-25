Более 20 домов пострадали от разрывов снарядов в Джанкойском районе Крыма

09:44
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Джанкойском районе Крыма от разрывов снарядов оказались повреждены более 20 домов. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"В 05:22 утра в Джанкойском районе, в районе села Рюмшино, было несколько разрывов. Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было – от 5 до, может, 10. Был на месте председатель правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля", – цитирует Аксенова ТАСС.
По его словам, среди гражданского населения в результате разрывов снарядов никто серьезно не пострадал. Работы по восстановлению зданий начнутся в пятницу, 25 февраля.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
К концу дня Следственный комитет зафиксировал попадание не менее 14 украинских снарядов по территории Ростовской области. Выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине. По всем фактам попадания возбуждены уголовные дела.
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