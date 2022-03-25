Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования на Украине российского сенатора

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине российского сенатора. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Глава СК России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела")", – говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин поручил установить конкретных должностных лиц, принявших незаконное решение об уголовном преследовании первого заместителя председателя Совета Федерации РФ.

Ранее сообщалось, что СК РФ квалифицировал создание секретных биологических лабораторий на Украине по статье о разработке биологического оружия массового поражения. В УК РФ в главе "Преступления против мира и безопасности человечества" статьей 355 предусматривается ответственность за разработку и производство биологического оружия. По ней виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Помимо этого, Бастрыкин сообщил, что СК РФ издаст "Белую книгу", в которую войдут свидетельства преступлений украинских националистов в Донбассе. По его словам, всего начиная с 2014 года СК РФ возбудил свыше 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе. В них фигурируют порядка 180 человек. В числе категорий преступлений, по которым возбуждены дела, значатся геноцид, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, захват заложников, покушение на убийство и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.