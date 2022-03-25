СК РФ подготовит "Белую книгу" о преступлениях националистов в Донбассе

Фото: AP Photo/Rodrigo Abd
Следственный комитет России издаст "Белую книгу", в которую войдут свидетельства преступлений украинских националистов в Донбассе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В это издание войдут <...> рассказы очевидцев, а также рассказы о нашей гуманитарной миссии", – сказал он.
Бастрыкин напомнил, что всего начиная с 2014 года СК РФ возбудил свыше 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе. В них фигурируют порядка 180 человек. В числе категорий преступлений, по которым возбуждены дела, значатся геноцид, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, захват заложников, покушение на убийство и другие.
Глава Следственного комитета особо обратил внимание на то, что по первым двум категориям нет срока давности. Он также перечислил некоторых фигурантов дел. В их числе – министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, командиры подразделений ВСУ Валерий Исмаилов и Андрей Грищенко, а также члены радикальных националистических запрещенных и признанных экстремистскими в РФ объединений.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту создания на Украине секретных биологических лабораторий. Ведомство квалифицировало это по статье о разработке биологического оружия массового поражения. По ней виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: