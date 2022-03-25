СК РФ подготовит "Белую книгу" о преступлениях националистов в Донбассе

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Следственный комитет России издаст "Белую книгу", в которую войдут свидетельства преступлений украинских националистов в Донбассе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"В это издание войдут <...> рассказы очевидцев, а также рассказы о нашей гуманитарной миссии", – сказал он.

Бастрыкин напомнил, что всего начиная с 2014 года СК РФ возбудил свыше 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе. В них фигурируют порядка 180 человек. В числе категорий преступлений, по которым возбуждены дела, значатся геноцид, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, захват заложников, покушение на убийство и другие.

Глава Следственного комитета особо обратил внимание на то, что по первым двум категориям нет срока давности. Он также перечислил некоторых фигурантов дел. В их числе – министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, командиры подразделений ВСУ Валерий Исмаилов и Андрей Грищенко, а также члены радикальных националистических запрещенных и признанных экстремистскими в РФ объединений.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту создания на Украине секретных биологических лабораторий. Ведомство квалифицировало это по статье о разработке биологического оружия массового поражения. По ней виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

