МО РФ опубликовало видео работы ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами уничтожения украинского беспилотника "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор".

Командиром расчета ЗРК "Тор" является Сергей Пачепка. В ходе проведения специальной военной операции на Украине он выполняет задачи по контролю воздушного пространства в своей зоне ответственности.

"Во время спецоперации на Украине нами были совершены 20 пусков. Сбиты 11 беспилотников разного типа, 7 из которых – перехваленный "Байрактар", – рассказал Пачепка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в течение суток сбили в воздухе два беспилотника в районе Северодонецка. Также российская авиация вывела из строя 17 военных целей Украины, включая несколько командных пунктов и узлов связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.