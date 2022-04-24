Антонов заявил о блокировании властями США работы российского посольства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства заблокирована Вашингтоном.

"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств – в Хьюстоне и Нью-Йорке – были закрыты банком Bank of America", – рассказал Антонов в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, от американской стороны также поступают телефонные и письменные угрозы, была зафиксирована попытка блокирования выезда из здания посольства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила необходимость прекращения США вести разрушительную политику для нормализации отношений с Россией.

Ситуация осложнилась когда, в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

