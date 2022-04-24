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Политика

20:20

Меры безопасности усилили в посольстве России в Нью-Йорке из-за угроз

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Меры по обеспечению безопасности усилили в посольстве России в Нью-Йорке на фоне угроз, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

По его словам, практически каждый день у здания консульства проходят антироссийские выступления. В ходе них неизвестные угрожали забросать здание бутылками с зажигательной смесью, а также прислали ложное сообщение о минировании.

Славкин уточнил, что к посольству приходят группы от пяти до 20 человек. При этом большинство из них говорят на английском и русском языках.

"Все грузы, которые к нам приходят, сейчас тщательно проверяются. Полиция обеспечивает безопасность. Улица, где мы находимся, которая разделяет Мэдисон и Пятую авеню, полностью перегорожена железными заграждениями", – рассказал дипломат.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства заблокирована Вашингтоном. Он уточнил, что счета консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также была зафиксирована попытка блокирования выезда из посольства.

Ситуация осложнилась когда, в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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