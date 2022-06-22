США не намерены снижать давление на Россию – Госдеп

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Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву, пока она не прекратит военную спецоперацию на Украине, заявил начальник пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль", – подчеркнул он.

По словам Прайса, власти США намерены продолжать следовать данному курсу, пока не завершится спецоперация. Также он добавил, что Вашингтон ожидает, что текущая ситуация на Украине станет предметом обсуждения на предстоящих мероприятиях в формате Группы двадцати.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус рассказал о возможности дальнейшего ужесточения санкций против России. По его словам, в США ожидали изменений в политике РФ, но в нынешней ситуации готовы "расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер" противодействия.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.