Китайские автомобильные бренды расширились на российском рынке. Их дилерских центров стало уже в полтора раза больше, чем российских, подсчитали аналитики.

Кроме того, китайцы стали лидерами по снижению цен. Haval летом в России подешевел на 6%. Сможет китайский автопром заменить всех ушедших производителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.