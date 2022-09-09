В Москве запустят восемь электрических судов в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве к старту речной навигации 2023 года запустят первые восемь электрических судов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, суда запустят по первому постоянному маршруту "Парк "Фили" – "Киевский".
На данный момент специалисты проводят работы по конечной отделке в четырех доставленных в столицу речных транспортных средствах. Кроме того, по словам Ликсутова, в Санкт-Петербурге создают еще четыре электросудна.
"Также мы подготавливаем инфраструктуру для будущего регулярного речного транспорта – четыре причала уже на воде. В них продолжаются работы по остеклению и пусконаладочные работы", – отметил Ликсутов, передает Агентство "Москва".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что первые четыре речных электросудна перевезли в столицу из Санкт-Петербурга. Мэр Москвы отметил, что подобный транспорт стал первым такого класса в России. Кроме того, судна работают на моторах отечественного производства.
Первые речные электрические судна доставили в Москву из Санкт-Петербурга
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