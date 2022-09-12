Билеты на речные маршруты Москвы стали доступны через бот "Суда сюда!"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи и гости столицы смогут приобрести билеты на речные прогулки и маршруты в Москве с помощью бота "Суда сюда!". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем качество поездок по реке, чтобы пользоваться водным транспортом было так же комфортно, как и городским", – сообщил руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что покупка билетов также доступна в приложениях "Московский транспорт" и "Метро Москвы", на сайте, в кассах "Суда сюда!" и на борту теплоходов. Там же можно выбрать наиболее оптимальный вариант, заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в столице запустили новый речной маршрут "Лужники". Отмечалось, что маршрут работает в тестовом режиме. На речной прогулке можно полюбоваться видами на парк "Зарядье", "Лужники" и Нескучный сад, уточнил Ликсутов.

Кроме того, в Москве запустят восемь электрических судов в 2023 году. По словам Ликсутова, суда запустят по первому постоянному маршруту "Парк "Фили" – "Киевский".

