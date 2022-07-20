Покупка билетов на речные маршруты стала доступна через приложение "Московский транспорт"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приобрести билеты на речной транспорт Москвы теперь можно с помощью MaaS-приложения "Московский транспорт". Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Среди новых функций появилась возможность не только приобрести билеты, но и узнать о расписании маршрутов, найти причал и ознакомиться с информацией о судне, отследить движение транспорта на карте и построить путь до точки отправления на любом средстве передвижения.

Протестировать функции можно, обновив приложение до последней версии.

Ранее стало известно, что на московских причалах установят новые турникеты отечественного производства. Турникетами оборудуют электрические речные трамваи. Оплатить поездку можно будет различными способами – банковской картой, при помощи сервиса Face Pay или картой "Тройка".

