"Это наш город": новые турникеты появятся на московских причалах

Новые турникеты появятся на московских причалах. Они будут изготовлены российским производителем.

Турникеты нового типа установят для электрических речных трамваев. Они будут короче и тоньше, чем в метро, поэтому пройти с сумками будет проще. Оплатить поездку можно будет всеми возможными способами – банковской картой, при помощи сервиса Face Pay или картой "Тройка".