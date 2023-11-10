Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 07:45

Город

Новые электротрамваи доставили с верфи из Петербурга в Москву

Новые электротрамваи доставили с верфи из Петербурга в Москву

В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метро

В Москве водителям такси предложили не забирать пассажиров в запретных зонах

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров в РФ

Новые электросудна прибыли в столицу для работы на регулярных речных маршрутах

Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Российские авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

Новые электрические судна прибыли в столицу для регулярных речных перевозок

Поезд Деда Мороза вошел в Книгу рекордов России за самый протяженный маршрут

Новые электросудна, которые доставили с верфи под Петербургом, скоро пополнят пассажирский флот и начнут работу на регулярных маршрутах Москвы. Будущие электротрамваи назвали в честь городских рек – "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка".

Известно, что после необходимых ходовых и швартовых испытаний трамваи выйдут на регулярный маршрут. Подробнее о пополнении столичного речного флота – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика