10 ноября, 07:45Город
Новые электротрамваи доставили с верфи из Петербурга в Москву
Новые электросудна, которые доставили с верфи под Петербургом, скоро пополнят пассажирский флот и начнут работу на регулярных маршрутах Москвы. Будущие электротрамваи назвали в честь городских рек – "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка".
Известно, что после необходимых ходовых и швартовых испытаний трамваи выйдут на регулярный маршрут. Подробнее о пополнении столичного речного флота – в эфире телеканала Москва 24.