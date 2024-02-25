Причал на Пресненской набережной капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запланированы работы по капитальному ремонту причала Сити – Центральный на Пресненской набережной. Об этом рассказал глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе Иван Щербаков.

"Предусматривается замена гранитных плит на площадках и ступенях лестничных сходов на новые, а также облицовки стен. Помимо этого, будут установлены перильные ограждения с поручнями на лестничных сходах. Дополнительно специалисты обновят швартовые тумбы", – уточнил он.

Общая длина сооружения составляет более 190 метров. Для удобства москвичей и гостей столицы здесь обустроены лестницы и пандус.

Как отметил Щербаков, дно вдоль причала укрепят, а подсобные помещения отремонтируют. Все работы будут выполнены за 4,4 месяца.

Ранее специалисты начали капитальный ремонт пассажирского схода-причала №3 Кутузовское.

Заммэра Петр Бирюков уточнил, что планируется обновить гранитную облицовку причала, восстановить бетонные поверхности, ступени, лестницы, швартовые и отбойные устройства. Здесь же установят новые перила, а также приведут в порядок подводную часть причала.



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