Эксперт рассказал, как обезопасить телефон при подключении к общественному Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов рассказал Москве 24, как обезопасить свой гаджет при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi. По мнению эксперта, пользователям операционной системы Android необходимо лучше следить за безопасностью своих устройств, нежели владельцам Apple.

Он посоветовал в первую очередь установить антивирус на устройство. "На Android лучше, чтоб стоял антивирус. Потому что если на телефоне отключена проверка сертификата, то можно подменить сеть или заразить телефон вирусом. На Apple проверку сертификата отключить практически невозможно", – считает Семенов, добавив, что главное – не устанавливать на телефон никаких подозрительных приложений при подключении к Сети.

Специалист отметил, что сейчас большинство соединений проходит по защищенным протоколам и сертификатам. Смартфон автоматически проверяет, что дата протокола не истекла, и для большинства людей этого достаточно.

Однако самым верным способом обезопасить свои личные данные, по словам Семенова, является использование VPN. "Но за эту услугу взимается ежемесячная плата. Весь трафик, все проходит через защищенный канал и потом только уходит, куда нужно", – подчеркнул специалист.

По его мнению, проблемы с кибербезопасностью при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi на сегодняшний день не так актуальны, как пять лет назад. Сейчас все зависит от провайдера.

"Подключаться к таким сетям достаточно безопасно. Вопрос не в безопасности самого подключения, а в том, что сам провайдер все эти данные будет передавать или не обеспечит достаточную защиту", – считает Семенов.

Ранее на портале mos.ru появилась интерактивная карта парков и улиц с бесплатным городским Wi-Fi.

"Сейчас подключиться к беспроводному интернету можно в 43 столичных парках. Более 3 тысяч точек подключения также доступно на улицах города, в переулках и скверах. Узнать, действует ли сеть Wi-Fi в любимой зоне отдыха, горожане могут на специальной интерактивной карте на портале mos.ru", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, всего на столичных улицах и в парках установлено свыше 4,2 тысячи точек доступа к городскому беспроводному интернету. Благодаря этому горожане могут всегда быть на связи и пользоваться бесплатным Wi-Fi, экономя мобильный интернет-трафик.