В Москве выявили 1 566 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За минувшие сутки в Москве выявили 1 566 новых случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 1 443 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Кроме того, 576 человек были госпитализированы, еще 258 находятся на ИВЛ. 48 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

Всего за время пандемии COVID-19 в столице переболели 1 461 536 горожан.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации, расположенных в популярных общественных местах.

Между тем в России за прошедшие сутки подтвердили 18 341 новый случай коронавируса. В 1 274 (7,0%) из них болезнь протекала без клинических проявлений. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Москве – 0,1%, Бурятии – 0,13%, Московской области – 0,14%.

Скончались 789 человек, а выздоровел 17 121 пациент. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в стране переболели 6 357 272 человека.

