В России выявили 18 341 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За минувшие сутки в России подтвердили 18 341 новый случай коронавируса. В 1 274 (7,0%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 566 случаев, на Санкт-Петербург – 1 504, на Московскую область – 585, на Свердловскую область – 509, на Ростовскую область – 473, на Самарскую область – 467, на Воронежскую область – 466, на Пермский край – 448, на Нижегородскую область – 409, на Иркутскую область – 380, на Омскую область – 372.

Всего в России зарегистрировано 7 102 625 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Бурятии – 0,13%, Московской области – 0,14%.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 789 человек, за весь период пандемии скончались 191 165. За минувшие 24 часа выздоровел 17 121 человек, за все время – 6 357 272.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что "индийский" штамм коронавируса, также известный как штамм "Дельта", имеет опасную особенность: состояние инфицированного может резко ухудшиться после 7–8 дней улучшения самочувствия.

Он отметил, что во многих случаях организм отказывается воспринимать "индийский" штамм как настоящую инфекцию, вследствие чего иммунная система реагирует на болезнь с запозданием.