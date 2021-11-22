Россияне рассказали, что обманывали начальство ради больничного

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Почти треть россиян (27,18%) получали больничный обманом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал MyResume.

При этом 19% опрошенных рассказали, что в 2021 году хотя бы раз брали больничный по неуважительной причине. 5,28% поступали таким образом два или три раза, а 2,5% респондентов брали больничный обманом в три раза чаще.

Каждый месяц руководство обманывают 0,4% граждан. При этом большинство россиян (73,2%) ходят на работу даже при плохом самочувствии.

О боязни говорить о болезни руководству заявили 47,4% респондентов. 23% работников рассказали, что их начальники положительно относятся к своевременному лечению, а 19,6% опрошенных заявили, что руководители самостоятельно отправляют сотрудников к врачу при первых признаках недомогания.

Ранее сообщалось, что финансовые сложности испытывают 69% россиян. При этом 29% опрошенных месячный доход семьи позволяет удовлетворять потребности. Чаще о нехватке денег заявляют люди в возрасте 51–65 лет и жители сел. При этом 24% опрошенных ожидают улучшения своего материального положения.

