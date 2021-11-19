Почти 70% россиян испытывают финансовые трудности – опрос

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Финансовые сложности испытывают 69% россиян. При этом 29% опрошенных месячный доход семьи позволяет удовлетворять потребности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.
Чаще о нехватке денег заявляют люди в возрасте 51–65 лет и жители сел. При этом 24% опрошенных ожидают улучшения своего материального положения.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал РБК, что подросший по сравнению с 2020 годом оптимизм связан с переключением работников менее успешных секторов экономики на другие направления.
"Сказался дефицит кадров и отток мигрантов – появились возможности для трудоустройства. Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, ИT, строительство, – до 13%", – добавил Сафонов.
При этом изменений в худшую сторону ожидают 21% граждан, а 44% опрошенных уверены, что их финансовое положение останется прежним.
Кроме того, 51% россиян считают, что из-за пандемии люди не перестали меньше доверять друг другу. Прямо противоположного мнения придерживается каждый четвертый. О росте доверия заявили 9% людей. Настороженно к другим стали относиться в основном вдовы или вдовцы, а также россияне, которые много заботятся о своем здоровье.
71% опрошенных считают, что помогать жителям в локдаун должны госучреждения и социальные службы. О реальной помощи от этих структур сообщили лишь 26%.
Политолог Алексей Макарин рассказал, что во время локдауна люди стали ждать большой материальной помощи, ориентируясь на западные страны. При этом помощь от кого-либо получал каждый четвертый россиянин.
В опросе приняли участие свыше 2 000 городских и сельских жителей старше 18 лет.
Ранее россияне рассказали, куда хотели бы переехать ради работы. В пятерку самых желанных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. О намерении переехать заявили 26% россиян. При этом 56% опрошенных не задумывались о переезде, а 18% затруднились с ответом.
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