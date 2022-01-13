В ГД предложили обязать работодателей оплачивать сверхурочную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России планируют обязать работодателей платить сотрудникам за сверхурочный труд. Речь идет о выполнении поручений начальства в нерабочее время. Соответствующий законопроект направлен на экспертизу консультационного совета фракции "Единая Россия", сообщает газета "Известия".

По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, внеурочное взаимодействие с начальством должно считаться переработкой и оплачиваться в соответствии с Трудовым кодексом.

"Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 08:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам", – подчеркнула депутат.

Также законопроектом хотят устранить пробел в сверхурочной работе офисных сотрудников, которые выполняют поручения руководства дома или где-либо еще. Платить за дистанционные переработки стационарным сотрудникам предлагается по принципу сверхурочной работы. Так, за первые два часа – не менее чем в полуторном размере, за последующие – не менее чем в двойном размере. Также сотруднику предлагается дать право заменить деньги на отгул.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день с восьми до семи часов. По мнению авторов законопроекта, такой режим поможет гражданам найти время на счастье, посиделки с семьей, заботу о доме и улучшить демографию.

