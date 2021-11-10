В России запретили привлекать родителей-одиночек с детьми до 14 лет к работе ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совфед в ходе заседания в среду, 10 ноября, одобрил два закона о дополнительных гарантиях трудовых прав для ряда категорий работников.

Согласно одному из законов, устанавливаются дополнительные гарантии трудовых прав работникам с детьми при выполнении работы ночью и в праздничные дни, привлечении их к работе, длящейся более установленного рабочего времени, а также при направлении в рабочую командировку.

В ТК РФ указано, что матери детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники с детьми-инвалидами, а также те, кто ухаживает за больными членами семей, и родители-одиночки могут быть привлечены к работе сверх установленной нормы, включая ночную деятельность и работу в праздники, с их письменного согласия. Кроме того, это возможно, только если такая работа не запрещена им по здоровью.

Уточняется, что новый закон увеличивает возраст детей, при котором родителей-одиночек не могут привлекать без их согласия к сверхурочной работе, до 14 лет. Это также распространяется на семьи, где один из родителей занимается трудовой деятельностью вахтовым методом, и на работников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 14 лет.

Согласно закону, такие дополнительные гарантии при сверхурочной работе и работе ночью распространяются и на родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, до достижения младшим из них 14 лет.

Еще один закон, который был одобрен на заседании, касается работников, ухаживающих за инвалидами I группы. Данной категории граждан коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день с восьми до семи часов. По мнению авторов законопроекта, такой режим поможет гражданам найти время на счастье, посиделки с семьей, заботу о доме и улучшить демографию.

