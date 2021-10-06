Минтруд разработал изменения в Трудовой кодекс

Минтруд определил, что такое нормальный рабочий день, и предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении. Ведомство разработало изменения в Трудовой кодекс.

Специалисты предлагают ввести дополнение в понятие "нормальная продолжительность рабочего времени", уточнив, что это 8 часов ежедневной работы.

Другое дополнение касается компенсаций при увольнении за неиспользованный отпуск. Проект разъясняет, что если сотрудник проработал не меньше 11 месяцев, то деньги получит за полный отпуск.

В других случаях работнику полагается пропорциональная денежная компенсация за неиспользованные дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.